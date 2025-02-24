В Щелкове матч легенд «Спартака» и городских команд посетили почти 1,5 тыс. зрителей

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В Щелкове состоялся футбольный матч с участием легенд красно-белых.

Мероприятие прошло в субботу, 22 февраля. Противниками спартаковцев на футбольном поле стали команды городских предприятий. Матч стал одним из долгожданных событий, поэтому в спортивном комплексе «Подмосковье» собралось много людей. Почти полторы тысячи человек не ошиблись в своих прогнозах. Игра оказалась захватывающей. Болельщики насладились атмосферой настоящего футбольного праздника.

Члены щелковских команд не уступали прославленным футболистам — Александру Филимонову, Денису Глушакову, Егору Титову, Никите Баженову, Дмитрию Аленичеву, Александру Ширко. Спартаковцы отыграли пять матчей, одержав в каждом достойную победу.

На мероприятии присутствовал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков, который является поклонником футбола. Он не скрывает своей привязанности к красно-белым.

«Это уже традиция — собираться в Щелково на матч легенд «Спартака». Мы со старшим сыном Женей получили реальное удовольствие от матча», — поделился впечатлениями Андрей Булгаков.

Во время матча было сделано много фотографий, на которых запечатлены самые яркие фрагменты игры.