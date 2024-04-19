В Щелкове начали курсировать новые автобусы

В г.о. Щелково были введены в эксплуатацию пять новых автобусов, каждый на 53 посадочных места. Транспорт соответствует нормам безопасности и комфорта, а также оснащен камерами видеонаблюдения и кондиционерами. Предусмотрели электронные автоинформаторы как внутри, так и снаружи автобусов. Кроме того, пассажиры смогут регулировать высоту спинки.

«Общественный транспорт – социально значимая сфера. Она складывается из множества факторов: четкое расписание, современные и комфортные автобусы, удобные места ожидания, добросовестность и внимательность перевозчика. Мы стараемся сделать так, чтобы людям было удобно и они чувствовали себя в безопасности вне зависимости от того, разовая это поездка или ежедневная рутина», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

На маршрут №335 «Фряново-метро Щелковская» вышли пять новых общественных транспортов. Годом ранее аналогичные обновления затронули автобусы №26 и №7.