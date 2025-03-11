В Щелкове назвали имя победителя конкурса «Мистер колледж 2025»

Победителем конкурса «Мистер колледж 2025», который с 2018 года проходит в городском округе Щелково, стал Никита Кравченко.

«Мистер колледж 2025» — одно из ожидаемых событий для студентов городского округа. Мероприятие состоялось в Центральном дворце культуры. Победитель каждого года — это самый активный и талантливый студент Щелковского колледжа. Участие в конкурсе принимают молодые люди из разных структурных подразделений. В нынешнем году заявки подали восемь студентов.

Фото: [ ГБПОУ МО Щелковский колледж ]

Задача студента — представить не только себя, но и структурное подразделение. В ЦДК ребятам предстояло показать свой творческий потенциал. В борьбе за победу студенты соревнуются в четырех разных этапах конкурса. Они дефилируют и креативно представляют себя, демонстрируют бытовые навыки и творческие таланты.

По итогам конкурса приз зрительских симпатий завоевал Ильнур Кенжибаев из структурного подразделения №5. Победитель Никита Кравченко представлял головное структурное подразделение.

В Щелковском колледже на регулярной основе также проводят конкурсы профессионального мастерства.