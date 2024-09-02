В Щелкове открыли долгожданную школу в Новом городке

Глава горокруга Щелково Андрей Булгаков вместе с родителями и школьниками распахнул двери долгожданного образовательного учреждения в Новом городке. Проект по строительству передвигали неоднократно, однако социально важный проект все же удалось реализовать.

«Из-за перераспределения финансирования в пандемию сроки сдвигались на 2025-й. Но нам вместе с жителями, при поддержке губернатора, удалось сделать все, чтобы открытие стало возможным сегодня», — отметил Андрей Булгаков.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

Отдельно отметили участие родителей школьников в процессе возведения нового места. Учитывали их просьбы и пожелания, своевременно вносились коррективы, в том числе и в организацию образовательного процесса. В новой школе планируют открыть музей, посвященный спецоперации. Также ученики смогут вступить в кадетское движение и вне занятий посещать кружок «кVадрокоптер», где обучат моделировать летательные аппараты.

Также у школы благоустроили большую спортивную территорию, где будут заниматься не только ученики. В рамках губернаторской программы «Открытый стадион» приходить для активного отдыха смогут все желающие, что делает спорт доступнее для населения.

Напомним, что в России стартовал новый учебный год. В Щелкове свои двери открыли 22 школы, две из которых сразу после капитального ремонта. Речь про учреждения №3 и №13, которые также провели торжественные линейки и уже познакомились с воспитанниками.