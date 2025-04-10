В Щелкове отметили День беременных

Праздник объединил множество будущих мам и их партнеров, приехавших из разных уголков России.

В рамках мероприятия участницы получили подарки, а также смогли узнать о мерах поддержки для семей с детьми от представителей ГАИ - начальник отдела Госавтоинспекции Дмитрий Кручинин и инспектор Екатерина Сарычева. А также начальник окружного управления социального развития Олеся Савицкая.

Для гостей была организована лотерея с ценными призами, включая сертификаты на индивидуальный контракт с врачом и комплексное обследование новорожденного.