В Щелкове отрегулировали работу 14 светофоров

Эти обращения и собранная информация помогают специалистам регулярно отлаживать работу светофоров.

«Ликвидация заторов на дорогах – это не только строительство развязок, мостов, съездов и дополнительных полос, но и настройка работы светофоров. В комплексе эти меры дают ощутимый эффект и позволяют подстроить работу инфраструктуры под пассажиропоток», - рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

В общей сложности в этом году в муниципалитете перенастроили четырнадцать светофоров. Одиннадцать из них расположены на региональных дорогах и еще три регулируют движение на федеральных. Специалисты выполнили пересинхронизацию и регулировку фаз. В итоге улучшились пропускная способность дорог и безопасность движения на всей территории муниципалитета.

После внесения изменений в работу приборов, пешеходные переходы переведены в жесткий режим на двух светофорах на Фряновском шоссе и на повороте на Новофрязино. Отныне «пешеходные» кнопки остались только в ночное время и синхронизированы с соседними объектами. Кроме того, было отрегулирована работа светофора на пересечении Фряновского шоссе с Окружным проездом недалеко от остановки «Питомник».

Благодаря перенастройке светофоров а улице Талсинской и на пересечении улиц Талсинской и Сиреневой увеличилось время проезда по улице Талсинской.

Также был изменен режим работы 2 светофоров на улице Фрунзе, дом 3 и пересечение улиц Мичурина и Фрунзе — увеличилось время проезда по улице Фрунзе.

Отметим, что специалисты отдела дорожного хозяйства Администрации городского округа Щелково тщательно отслеживают ситуацию на дорогах и делают все для того, чтобы движение транспорта по ним было удобным и безаварийным.