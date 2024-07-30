В Щелкове подходит к концу капремонт школы №3

Капитальный ремонт школы №3 на ул. Комсомольской в Щелкове активно продолжается. Готовность объекта — более чем 90%, бригады выходят на финишную прямую.

Масштабное обновление здания 1970 года в настоящее время проводят при участии 76 рабочих. Специалисты проводят монтаж утеплителя и панелей, штукатурят фасад, обустраивают кровлю, активно убирают строительный мусор и пыль. Также продолжают приводить в порядок территорию у школы.

По плану в здании будут новые входные группы, окна и двери, обновленные фасад, кровля и внутренние помещения. Заменят устаревшие инженерные сети и сантехнику. Также классы и спортивные залы снабдят новым оборудованием и мебелью. Последнее как раз в ближайших планах бригады, которая займется сборкой и установкой.

Отметим, капремонт щелковской школы завершат до 1 сентября, чтобы дети и педагоги проводили будни в комфортных и безопасных условиях с самого начала учебного года.