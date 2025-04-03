В Щелкове появится новый комфортный сквер вдоль Пролетарского проспекта

Администрация городского округа Щелково приступила к масштабной программе по реновации сквера, расположенного вдоль Пролетарского проспекта рядом с домом № 11. Этот проект призван создать современное и привлекательное место отдыха для всех поколений жителей и гостей округа.

В ходе работ будет проведена полная модернизация территории. Изменится не только внешний вид, но и функциональность сквера: будут проложены безопасные велосипедные дорожки, установлены удобные скамейки для отдыха, обеспечено качественное освещение и обустроена детская площадка с современными качелями.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В перечень запланированных мероприятий входит замена изношенной тротуарной плитки, создание удобных подъездных путей для маломобильных граждан с использованием пандусов и лестниц вблизи торговых точек, а также установка новых энергоэффективных фонарей. На территории сквера появятся современные малые архитектурные формы, в том числе скамейки, урны, кресла, качели и небольшие павильоны. Планируется озеленение территории с высадкой деревьев и кустарников, создание ухоженного газона и установка камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для обеспечения безопасности.