В Щелкове появится новый завод по производству трансформаторных подстанций

Инвестиции в проект осуществляет компания «Фряновский завод электрических аппаратов» (ФЗЭА). После выхода на полную мощность, предприятие сможет выпускать до 160 единиц продукции ежегодно. Старт производства запланирован на 2028 год.

Проект реализуется при поддержке программы «Земля за 1 рубль», которая позволяет подмосковным инвесторам арендовать земельные участки на льготных условиях. Для строительства завода ФЗЭА получила в аренду участок площадью 0,85 гектара, где будет возведено одноэтажное здание общей площадью 1260 квадратных метров.