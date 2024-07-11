В Щелкове появятся 20 новых детских и спортивных площадок в 2024 году

В течение года запланировано комплексное благоустройство, модернизация и установка новых спортивных и детских площадок в г.о. Щелково.

Всего в 2024 году жители смогут оценить 20 новых или преображенных площадок: тринадцать будут обновлены частично, две детские игровые зоны появятся в рамках комплексного благоустройства дворов, пять поставят по программе губернатора Подмосковья. Размер последних составит более 300 квадратных метров. Располагаться они будут по следующим адресам:

• деревня Медвежьи Озера, Юбилейная улица, 4;

• Щелково, Московская улица, 134А;

• Щелково, Московская улица, 134А (спортивная площадка);

• дачный поселок Загорянский, ул. Ватутина, 34А;

• рабочий поселок Монино, Московская улица, 13, 15, 17, 25.

Все новые площадки будут соответствовать современным нормам комфорта и безопасности. Установят урны, скамейки, а также системы видеонаблюдения «Безопасный регион». На площадках, вошедших в список модернизации, заменят устаревшие элементы на новые.

С полным перечнем мест, где произойдут изменения, можно ознакомиться на удобной карте (https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Add9aa8f4c575551249098b98f4b75b451df2f13bd407b23712f97876ff019657&source=constructorLink).