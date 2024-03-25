В Щелкове продолжается капитальный ремонт школы №3

Ремонтные работы в школе № 3 на улице Комсомольская в городском округе Щелково находятся в активной стадии.

Работы проходят в рамках президентской программы. На строительной площадке находятся около 50 человек и две единицы техники. В настоящее время рабочие выполняют замену стеклопакетов, штукатурят стены и устанавливают внутренние перегородки. Также ведется подготовка к монтажу системы отопления.

Параллельно на территории школы работает подрядная организация, сотрудники которой вывозят строительный мусор и доставляют рабочим необходимые материалы.

«При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы создаем более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе. Ежегодно капитально ремонтируем школы и сады, а также возводим новые современные образовательные учреждения», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Общая площадь здания составляет более 4,400 м². Согласно утвержденному плану, строительные работы должны завершиться к началу нового учебного года. После проведенного капитального ремонта обновится каждое помещение. Школе также предоставят современное оснащение и мебель.