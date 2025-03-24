В Щелкове проходит областной проект для школьников «Пора все знать»

В городском округе Щелково стартовал региональный проект для учащихся старших классов «Пора все знать».

«Пора все знать» — проект, реализуемый на базе Щелковского перинатального центра. Содействие в его развитии оказывает администрация городского округа. Участниками становятся школьники 10-х классов. Главная задача проекта — способствовать формированию прочных основ семейных ценностей и здорового образа жизни у молодых людей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Щёлково ]

В областном проекте приняли участие 30 учащихся из школы №4 имени П.И. Климука и Щелковского лицея № 7. Медработники будут развивать у ребят навыки, которые в будущем помогут им создать крепкую и здоровую семью. Реализовать поставленную задачу планируют при помощи практических занятий, обучающих тренингов и ролевых игр.

Проект направлен на то, чтобы выпускники осознанно подходили к принятию любых решений, которые касаются их здоровья.