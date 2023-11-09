В Щелкове пройдет Всероссийский экологический диктант

В этот понедельник, 13 ноября жителей городского округа Щелково приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте.

Участникам предстоит ответить на четверть сотни вопросов в области экологии и природы. Будут среди заданий и вопросы про регионы Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

В администрации городского округа Щелково рассказали, что участие в Экодиктанте способствует объединению на культурном уровне. Именно поэтому уже второй год подряд главы новых регионов поддерживают проведение такого мероприятия. Кроме того, они оказывают содействие в организации офлайн-площадок на своих территориях.

«В этом году в экодиктант включили вопросы о наших исторических территориях. Они обладают разнообразными природными богатствами, а знание особенностей природы родной страны способствует ее сохранению и преображению», - отметил Глава городского округа Андрей Булгаков.

Напомним, федеральный экодиктант в городском округе Щелково состоится в недавно открывшемся экоцентре «Добрый пластик», который находится в Щелковской юношеской библиотеке. С 11 до 15 здесь будут ждать участников младше 12 лет и 12-18 лет, с 16 до 17 – гостей старше 18 лет.

В админинстрации округа также напоминают о необходимости предварительной записи по телефону 8(496)562-51-18.