В Щелкове прошла выездная администрация на предприятии «ЩелковоХлеб»

Сотрудники компании «ЩелковоХлеб» задали ряд актуальных вопросов, практически не отрываясь от рабочего процесса. В этом и заключается одно из главных преимуществ подобного формата. Ранее встречи состоялись на пяти крупнейших предприятий в Щелково. Мероприятия проходят на регулярной основе.

На встрече горожане задавали вопросы по ЖКХ, благоустройству, культурной сфере и содержанию территорий. Было рассмотрено и много других обращений.

Так, Елена Владимировна высказала мнение о низком качестве воды в микрорайоне Заречный. По ее мнению, проблема стала актуальной после технологического сбоя на ВЗУ. Специалисты отреагировали на обращение. Комплексная промывка наружных и внутридомовых сетей выполнена. На данный момент вода подается в нормативном состоянии.

«Вопрос, в целом, проблемный. Занимаемся уже второй год. В 2024-м Щелковский Водоканал заменил все насосное оборудование, станции водоподготовки, автоматику, задвижки. Остался последний ВЗУ, на котором необходимо провести работы. По плану — закончим к концу сентября», — написал Глава округа Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Наталья Викторовна обратилась с не менее важной просьбой — в преддверии 80-летия Победы обновить Аллею Памяти. Глава заверил, что работы по реконструкции будут проведены на всех памятных объектах в Щелково. Непосредственно возле указанной аллеи заменят скамейки, светильники и урны, отремонтируют дорожки и тротуары.

На большинство поставленных вопросов сотрудники получили ответы в ходе встречи. Остальные обращения зафиксированы и переданы для дальнейшего рассмотрения. Они будут находиться под контролем ответственных лиц до их полного решения.

Встречи в формате выездной администрации востребованы среди горожан. Мероприятие проходит в разных районах муниципалитета.