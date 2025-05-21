В Щелкове распахнул двери обновленный бассейн «Нептун»

Масштабный ремонт затронул все элементы здания площадью 1545,6 м². Двухэтажное сооружение полностью преобразилось: появились современные и функциональные раздевалки, специализированный зал для тренировок без воды, оснащенный необходимым оборудованием, дополнительная небольшая чаша, усовершенствованные системы вентиляции и полностью обновленные инженерные коммуникации.

В настоящее время в центре, где расположен бассейн, реализуется девять дополнительных образовательных программ различной степени сложности. Занятия посещают более 1500 учащихся, в том числе 50 детей с ограниченными возможностями. Воспитанники центра регулярно демонстрируют высокий уровень подготовки, завоевывая призовые места на профессиональных соревнованиях: за последние три года один спортсмен выполнил норматив «Мастер спорта международного класса», 17 — «Мастер спорта России», 32 — «Кандидат в мастера спорта», а 16 получили первый спортивный разряд.

Андрей Булгаков подчеркнул растущую популярность плавания в Щелкове.