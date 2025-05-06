В Щелкове состоялось мероприятие поддержки семей военнослужащих в формате выездной администрации

В городском округе Щелково прошла встреча с населением, проведенная в формате выездной администрации. В этот раз акцент был сделан на общение с семьями участников специальной военной операции.

«Безусловно, мы поддерживаем семьи всех военнослужащих, однако личная встреча в формате оффлайн-мероприятия представляется наиболее действенным способом решения возникающих задач», – отметил глава округа Андрей Булгаков.

В процессе обсуждения была поднята проблема освещения улицы Сиреневая в деревне Малые Петрищи. Андрей Булгаков сообщил о планах по установке девяти кронштейнов и девяти светильников на указанном участке до октября 2025 года. В следующем году там также будет реализован проект по обустройству еще одного километра освещения в рамках программы «Светлый город».

Глава округа также рассказал о планируемом обустройстве проезда, соединяющего дом №29 на Жегаловской улице с домом №23 на улице 8 Марта, что обеспечит дополнительную возможность выезда к Московской и Октябрьской улицам.

Вопросы, касающиеся зачисления детей в дошкольные учреждения и школы, также были затронуты на встрече. Каждый из них был рассмотрен и решен на месте, при этом Андрей Булгаков подчеркнул, что решения будут дополнительно отслеживаться.

«Обращений много по адресу дома №66Б в Трубино. Будем решать проблему комплексно. Ремонт входной группы будет завершен до августа текущего года», – добавил глава округа.

В мероприятии приняли участие 45 человек. Андрей Булгаков выразил благодарность всем присутствующим за их инициативность и стремление к улучшению жизни в Щелково.