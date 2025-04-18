В Щелкове в ходе городских субботников собрано более 570 кубометров мусора

«Для нас апрель — это время, когда мы сосредоточены на наведении чистоты и порядка. Мы активно продолжаем убирать дороги, дворовые территории и общественные места», — отметил Андрей Булгаков.

Благодаря усилиям, приложенным в рамках субботников, из городского округа Щелково уже вывезено более 570 кубометров отходов. Кроме того, проводятся работы по мойке дорожного покрытия, нанесению новой разметки и устранению выбоин. В ближайшее время начнется капитальный ремонт дорог, включенных в план работ на текущий год.

Также активно ведется благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Специалисты выполняют покрасочные и ремонтные работы, касающиеся скамеек, мусорных контейнеров, освещения, а также детских и спортивных площадок. Все запланированные работы будут завершены до конца текущего месяца.

Общеобластной субботник, первоначально запланированный на 12 апреля, был перенесен на 26 апреля из-за неблагоприятных погодных условий — снегопадов и заморозков.