В Щелкове выявили нарушителей режима воинского учета в ходе рейда

Проверки в городском округе Щелково помогли выявить пять нарушителей, не вставших на воинский учет. Среди них люди, недавно получившие гражданство России.

В ходе рейдов проверили места общественной торговли. После окончания мероприятия в военные комиссариаты доставили пятерых нарушителей, недавно ставших гражданами России. Они не стояли на воинском учете, хотя должны были это сделать после получения нового паспорта.

В результате уклонистов поставили на воинский учет, внесли их данные в базы, а также составили протоколы об административном нарушении. Были проведены необходимые мероприятия по весеннему призыву 2024 года.

Глава г.о. Щелково Андрей Булгаков напомнил, что регулярная работа по выявлению нарушителей будет продолжаться.

«Соблюдение закона – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Наши службы, в сотрудничестве с представителями силовых ведомств, регулярно проводят рейды по выявлению нарушений закона в части воинской обязанности на территории округа. Эта работа, безусловно, будет продолжаться и расширяться», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Также лицам, которые уклоняются от постановки на воинский учет, напомнили, что это может привести не только к административной, но и уголовной ответственности.

Отметим, что рейды в г.о. Щелково проводились силами военных комиссариатов разных округов. Помимо самого Щелково в мероприятии участвовали сотрудники из г.о. Фрязино, Звездный городок и Лосино-Петровский. Проверки проводились совместно с полицией МУ МВД «Щелковское», сотрудниками Управления территориальной безопасности администрации и работниками военного следственного отдела СК России по Балашихинскому гарнизону.