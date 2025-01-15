В Щелкове защитникам Родины вручили госнаграды

В щелковском Центральном Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие. В его центре внимания — бойцы войсковой части Щелково-7, которые уверенно и отважно защищали приграничные территории России от атак противника.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

Курская область, подвергшаяся атаке украинских сил, находится под защитой бойцов ВС России. Регулярно воины, в том числе служащие из Щелкова, доблестно исполняют долг и стоят на защите рубежей. «Спасибо» им сказали торжественным мероприятием, в ходе которого провели концерт с участием местных коллективов и вручение государственных наград.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

Так, в соответствии с указом российского президента, щелковским бойцам передали ряд наград, среди которых «Орден Мужества», медали «За отвагу» и «Орден Жукова». Также благодарность и поздравление от имени главы округа Андрея Булгакова передал его заместитель Виктор Семин. Отметили, что Щелково гордится и уважает своих воинов, помогающих отстаивать интересы страны и ее безопасность.