В Щелкове зажглись сотни свечей в рамках акции, посвященной Дню Победы

«Щелковская молодежь инициирует и проводит эту акцию уже на протяжении пяти лет — с 2021 года. Наши неравнодушные девушки и юноши чтят память о подвигах предков и, я уверен, что они будут передавать ее дальше. Каждая жизнь, унесенная Великой Отечественной войной, навсегда останется в нашей памяти. Из года в год, из поколения в поколение, мы будем говорить: «Спасибо»», — поделился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.