В Щелкове зажглись сотни свечей в рамках акции, посвященной Дню Победы
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Щелково]
В преддверии ежегодного праздника Дня Победы в Щелкове состоялось трогательное мероприятие — акция «Свеча памяти», ставшая важной традицией, объединяющей жителей.
В этот вечер сотни зажженных свечей озарили город, отдавая дань памяти героям, отдавшим свои жизни за Родину. Таким образом участники выразили свое почтение подвигу защитников и подчеркнули, что не допустят искажения исторической правды.
«Щелковская молодежь инициирует и проводит эту акцию уже на протяжении пяти лет — с 2021 года. Наши неравнодушные девушки и юноши чтят память о подвигах предков и, я уверен, что они будут передавать ее дальше. Каждая жизнь, унесенная Великой Отечественной войной, навсегда останется в нашей памяти. Из года в год, из поколения в поколение, мы будем говорить: «Спасибо»», — поделился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.