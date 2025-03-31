В Щелково-7 продолжается строительство нового детсада на 240 мест

Уютный детский сад с благоустроенной прилегающей территорией продолжают возводить в Щелково-7. На месте трудятся бригады, которые ведут работы в уверенном темпе. Общую готовность объекта, площадь которого 3,5 тыс. кв. м., оценивают в 35%. Пока специалисты возводят кирпичные стены и крышу, формируя будущий вместительный детсад.

По плану на первом этаже здания разместят помещения для групп раннего возраста, кабинеты медблока и пищеблок. Второй и третий этаж определили для младших, средних и старших групп. Там же будут располагаться кабинеты логопеда и помещения для развивающих занятий. Включены в проект также просторные музыкальный и физкультурный залы.

Территорию у здания благоустроят. Там проведут озеленение, установят игровые и спортивные площадки с соответствующими элементами.