В Щелково активно ведется работа по отлову бездомных собак

В городском округе Щелково за первый квартал текущего года отловили 158 собак, которые проживали на улицах города.

За первые три месяца 2024 года были отловлены 93 самки и 65 самцов. В округе действует стандартная процедура ОСВВ, состоящая из нескольких этапов: отлов животного с целью стерилизации и (или) вакцинации, выпуск. Если после всех ступеней ОСВВ животное проявляет агрессивность, в целях обеспечения безопасности горожан его оставляют на пожизненное содержание в приюте. Так, за первые три месяца нынешнего года такие меры принимали восемь раз.

Понять, что собака прошла все этапы ОСВВ, можно по специальной бирке на ее ухе. Повторно таких животных отлавливают только в случае их агрессивного поведения по отношению к другим зверям или людям.

За 2023 год через процедуру ОСВВ в округе Щелково прошли 232 самца и 225 самок (457 собак).

«Контроль за животными без хозяев – одна из составляющих безопасности наших жителей. Своевременный отлов бездомных животных позволяет избежать несчастных случаев и дает собакам возможность безопасно существовать в привычной среде обитания», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Жителей Щелково призывают сообщать о замеченном бездомном животном. Сделать это можно в круглосуточном режиме несколькими способами: по номеру 112 или через колл-центр Госветслужбы Подмосковья по телефону 8 (800) 550–65–22.

Для получения информации об отлове собак можно обратиться по следующим номерам: 8 (977) 977–62–13 / 8 (496) 561–11–61. Линия работает в рабочее время: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. По этим же номерам жители могут сообщать о фактах нападения агрессивных собак.