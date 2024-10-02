В Щелково глава Булгаков провел еженедельное оперативное совещание

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого обсудили ряд актуальных вопросов, в частности старт отопительного сезона.

В преддверии наступления еще более прохладных осенних дней вопрос готовности и старта отопительного сезона занимал приоритетное место.

«В этом году начало осени выдалось теплым. Тем не менее, для комфорта жителей, с прошлой недели мы начали поэтапный запуск отопления в соцучреждения – школы, детские сады, больницы и поликлиники. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

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Участники мероприятия подвели итоги строительства линий наружного освещения. В рамках программы «Светлый город» жители муниципалитета самостоятельно указывают адреса, где специалисты проведут благоустройство. За последние четыре года в г.о. Щелково установили 13 новых линий. На некоторых объектах работу выполнят на протяжении 2024 года, в частности, на улице Сиреневая, а также в деревнях Здехово и Новопареево.

В округе также занимаются модернизацией щитов управления. 101 щит уже обновлен. Специалисты заменили более 11 тыс. светильников на светодиодные.

На каждом совещании участники мероприятия обсуждают обращения жителей. За прошлую неделю поступали различные вопросы, большая часть которых относится к сфере медицины. Главная проблема — дефицит кадров. Андрей Булгаков поручил помочь с поиском подходящих кандидатур. Вопрос будет решен в течение месяца. В больнице работает горячая линия главного врача. Получить подробную информацию можно по ссылке.