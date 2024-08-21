В Щелково изменят формат проведения Дня города из-за событий в Курской области

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого, в частности, обсудили изменение формата празднования дня города в связи с событиями в Курской области.

Подобное решение принимают во всех муниципалитетах Подмосковья. Администрация городского округа Щелково считает, что в сложившихся условиях устраивать салюты и приглашать звезд некорректно. Мероприятия, которые состоятся в главном парке города с 28 по 31 августа, будут направлены на патриотическое единство россиян и поддержку друг друга.

«Нас ждет фестиваль русской культуры, мастер-классы, ярмарки, конные спектакли, народные игры и многое другое. Но самое важное — мы будем проводить сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Завершится вечер 31 августа выступлением Юлии Чичериной», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Анонс программы праздничных мероприятий в честь Дня города Щелково будет размещен позднее.

В ходе оперативного совещания также обсудили другие социально-значимые темы: поддержку семей в преддверии 1 сентября и подготовку к осенне-зимнему периоду. Также рассмотрели обращения граждан.

С 10 августа жителям начисляют проактивные выплаты. Семьи, которым деньги еще не перевели, рекомендовано написать об этом в чате «Соцуслуги Подмосковья» или подать заявление на портале Госуслуг.

«Говорили и о выполненных поручениях: отремонтированы лестницы на пешеходной зоне напротив дома №17 по Пролетарскому проспекту; по просьбе с выездной администрации установлена лавочка у дома №5 в деревне Огуднево; группа «Активного долголетия» посетила Музей ВВС в Монино; обустроена новая база для хранения коммунальной техники», — отметил Глава муниципалитета.

На текущей неделе запланировано проведение нескольких мероприятий. Так, во Фряново состоится День поселка. Кроме того, тематические мероприятия пройдут в Усадьбе Гребнево и в Щелковском парке.