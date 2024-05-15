В Щелково масштабно усовершенствуют системы теплоснабжения

Глава г.о. Щелково Андрей Булгаков рассказал, что в 2024 году в округе проведут комплекс мероприятий по замене устаревшего или износившегося оборудования систем теплоснабжения. Модернизацию проведут в рамках соответствующего проекта.

В проект модернизации по Щелкову включены котельные на улицах Институтской и Московской. Будут также обновлены сети подачи тепла на Пролетарском проспекте и Комсомольской улице. Продолжится ремонт котельной на Сиреневой улице, где в настоящее время меняют второй котел и проводят капремонт деаэратора.

Глава Щелкова уточнил, что запланированы работы и на системах теплоснабжения во Фряново на улице Текстильщиков и площади Ленина. На последней будет установлена блочно-модульная котельная. Аналогичная БМК появятся и в Еремино.

Такие масштабные и сложные работы могут доставить временные неудобства жителям. Глава муниципалитета Андрей Булгаков просил отнестись к этому с пониманием, ведь реализация проекта по совершенствованию систем теплоснабжения поможет повысить качество услуг ЖКХ для населения округа.