В Щелково полным ходом идут работы по благоустройству сквера вдоль Пролетарского проспекта

Готовность работ по благоустройству сквера вдоль Пролетарского проспекта в подмосковном Щелково составляет уже шестьдесят пять процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.

«После завершения работ во второй половине октября транзитная зона, привычная горожанам, станет еще удобней. Кроме того, на территории появится место для отдыха и прогулок жителей», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Сейчас в сквере идут работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, укладке плиточного покрытия, устанавливают лестницу и подпорные стены, оборудуют фонтан и систему наружного освещения, идет монтаж малых архитектурных форм.

Ожидается, что зону отдыха наполнят скамьями, парковыми креслами, навесом с качелями. Пространство будет оборудовано современной системой освещения и камерами видеонаблюдения.

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