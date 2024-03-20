В Щелково продолжается капитальный ремонт школы им. Джанибекова

Здание школы № 13 имени В. А. Джанибекова в Щелково продолжает преображаться. Рабочие завершают демонтажные работы и приступают к новым этапам ремонта.

Школу №13 обновляют 99 человек и две единицы техники. Продолжается монтаж утеплителя, штукатурка стен и грунтовка. Демонтажные работы уже почти завершились. С места оперативно вывозят строительный мусор силами подрядной организации.

«При поддержке Президента и Правительства Московской области, мы выполняем капитальный ремонт наших учебных заведений. В этом году достроим большую школу в Новом городке, отремонтируем две школы и детский сад. Все это позволит создать более комфортные условия для обучения и развития детей в нашем округе», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Летом школу ожидает обновление фасада, кровли и входов. Рабочие заменят двери и окна, сантехнику, инженерные сети, а также сделают помещения. Только после этого начнется поставка мебели и оборудования. Общая площадь объекта составляет почти 5,300 квадратных метров. Строительные работы должны завершить к началу учебного года, то есть, к 1 сентября 2024-го.