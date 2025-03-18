В Щелково прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

День сдачи ЕГЭ родителями» и стал площадкой для ее проведения на межмуниципальном уровне.

Региональную площадку организовали на базе Центрального музея Военно-воздушных сил, расположенный в поселке городского типа Монино. Кроме того, акция проходила во всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета. В ней приняли участие 900 выпускников 2025 года. Свои знания проверили также более 560 родителей, чьи дети учатся в 21-й школе городского округа Щелково и других муниципалитетов.

Экзамен провели по предмету «Математика базового уровня». Родители и гости могли не просто проверить уровень знаний по школьной дисциплине, но и лично разобраться в алгоритме сдачи экзамена: от прохождения рамки металлодетектора до получения итоговых результатов.