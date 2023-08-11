В Щелково создадут общий центр обслуживания «Вертолеты России»

До 2025 года в городском округе Щелково создадут большой общий центр по обслуживанию вертолетов.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписали глава муниципалитета Андрей Булгаков и руководитель аппарата генерального директора АО «Вертолеты России» Александр Васильев.

«Благодаря этому сотрудничеству в округе появится 250 новых рабочих мест. Также получится наладить трудоустройство выпускников щелковских учебных заведений и повысить налоговые отчисления в бюджет Московской области. В ближайшее время начнется подбор кадров для будущего предприятия», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Вертолеты России» - один из мировых лидеров отрасли создания винтокрылых машин, а также единственный разработчик и производитель вертолетов в Российской Федерации. Кроме того, общество проводит испытания и техобслуживание как гражданских, так и военных воздушных судов малой авиации.