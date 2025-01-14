В Щелково в ночь на Крещение будут открыты семь купелей

На территории городского округа Щелково оборудуют семь купелей, где можно будет безопасно окунуться.

Администрация муниципалитета приступила к подготовке специализированных зон для проведения православного праздника — Крещения. В нынешнем году погодные условия не позволяют организовать проруби из-за слишком теплой погоды и небольшого слоя образовавшегося льда. Жителей и гостей муниципалитета приглашают посетить купели, которые будут открыты в семи локациях.

Купель будет открыта в Парке культуры и отдыха. Во Фряново горожан приглашают посетить купель в селе Рязанцы, в Душоново — на территории Храма Тихвинской иконы Божьей матери (участок реки Пружонка в 30 м от дороги слева на въезде в село), в Гребнево — Храма Гребневской иконы Божией Матери и на территории Усадьбы, в Монино — Храма Г. Победоносца, в Чкаловском — Храма страстотерпца царя Николая.

Жителей и гостей муниципалитета призывают не купаться в местах, которые не были для этого специально переоборудованы. На семи перечисленных локациях будут находиться сотрудники экстренных служб. Для празднования Крещения оборудуют специальные места с подогревом для переодевания. Гостей угостят горячим чаем. Традиционно купания проходят в ночь на Крещение — с 18 на 19 января.