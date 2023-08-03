В Щелково завершают благоустройство пространства вокруг Чкаловского озера

Совсем немного осталось до того момента, когда закончится преображение Чкаловского озера в городском округе Щелково.

После завершения всех работ по благоустройству, территория порадует жителей уютной, комфортной, современной зоной для отдыха и прогулок.

Как рассказали в администрации городского округа Щелково, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» вокруг озера будет обустроена прогулочная набережная, освещение и велосипедная дорожка. Юных жителей округа порадуют прекрасные детские площадки, а любителей посидеть в тишине – место для семейного отдыха.

«Совсем скоро в округе появится новая точка притяжения. Благоустройство Чкаловского озера — долгожданные перемены. При поддержке Губернатора и Правительства Московской области мы реализуем масштабный проект», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Он также отметил, что благоустройство рассчитано на два этапа, но уже в этом году жители смогут с комфортом провести здесь время всей семьей. На данный момент подрядчик укрепляет берег озера шпунтом Ларсена. Это большой комплекс работ, который необходимо сделать, чтобы гулять вокруг озера можно было безопасно и комфортно.

Отметим, что по губернаторской программе «100 прудов и озер» подрядчик уже выполнил очистку водной глади Чкаловского озера от кустарника, камыша и другой растительности.