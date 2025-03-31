В щелковской школе им. Джанибекова открыли «Парту Героя» в честь участника СВО

Владимир Резников обучался в учреждении с 2003 по 2012 год. В 2022-м его призвали на службу. Щелковец стал наводчиком-оператором танкового батальона войсковой части 52 562, где доблестно исполнял свой долг. В одной из боевых миссий, 17 июля 2024 года, Владимир погиб. Его наградили Орденом Мужества посмертно. Об его отваге будут помнить в школе и Щелкове, а также передавать знания о герое молодому поколению.

«Сегодняшние герои — опора и надежда России, они олицетворяют собой мужество, стойкость и преданность своему долгу. Их имена будут вписаны большими буквами в историю нашей страны, а их подвиги — служить вечным напоминанием о ценности мира и свободы», — сказал депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин.

Отметим, что в Щелкове продолжат реализовывать проект «Парта Героя», как и в школах по всей России. Это поможет сохранить историю и память о выдающихся личностях, в том числе современниках.