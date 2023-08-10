В Щелковском колледже откроется модернизированное подразделение

Щелковский колледж вошел в число 12 профессиональных образовательных учреждений Подмосковья, которые подписали соглашение о партнерстве с ведущими компаниями региона. В их числе Мособлгаз, Мособлэнерго, крупный производитель чая и кофе «Май» и др.

Сотрудничество предполагается в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет».

Подписанты будут работать над созданием кластера «Топливно-энергетический комплекс».

«Партнерство с потенциальными работодателями позволит колледжу студентам приобрести необходимый опыт и навыки в выбранной профессии», — сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Он напомнил, что в 2023 году Щелковский колледж вошел в число самых популярных у абитуриентов. Недавно учебное учреждение выиграло федеральный грант, который позволит модернизировать материально-техническую базу для обучения студентов.

Сейчас готовится площадка, на которой откроется новое структурное подразделение — в здании заканчивается ремонт, готовится к завозу и монтажу новое современное оборудование, помимо аудиторий и лабораторий появится и учебный полигон.