В Щелковском перинатальном центре прошел семинар для врачей-неонатологов Подмосковья

Очередной семинар для врачей-неонатологов Московской области состоялся на базе Щелковского перинатального центра.

Главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак выступил с приветственным словом. Мероприятие прошло под руководством главного внештатного специалиста, кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра (г. Балашиха) Анастасии Петровой.

Андрей Пастарнак высказал мнение, что для улучшения качества помощи новорожденным важно регулярно поднимать уровень квалификации специалистов. Эффективным в данном вопросе выступает метод профессионального обмена опытом.

Фото: [ Щелковский перинатальный центр ]

На мероприятии специалистам предоставили не только теоретические данные, но и позволили пройти практическое обучение. Специалисты обсудили актуальные вопросы оказания помощи новорожденным, рассмотрели различные состояния у детей, обсудили темы ухода за младенцами, например, особенности вскармливания. Для участников провели тренинг по реанимации и стабилизации в родильном зале.

Обмен опытом способствует улучшению качества и безопасности оказания помощи младенцам. Сотрудники Щелковского перинатального центра на регулярной основе принимают участие в подобных мероприятиях.