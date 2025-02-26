В Щелковском перинатальном центре в многодетной семье родилась тройня

Анастасия стала мамой трех девочек, которых назвали Софией, Еленой и Любовью. После выписки из роддома новорожденные познакомятся с тремя братьями и сестрой, которые ждут их дома. Теперь в семье Петровых семеро детей.

Малышки появились на свет в результате кесарева сечения на 33-й неделе. В связи с преждевременным рождением дети находятся под присмотром специалистов перинатального центра. Елена родилась с весом 1500 граммов, София — 1800 граммов, а Любовь — 1990 граммов.

«В нашем перинатальном центре произошло замечательное событие: родилась редкая дихориальная триамниотическая тройня, три здоровые девочки. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Сестры, появившиеся в семье Петровых, стали первыми рожденными тройняшками в Щелковском перинатальном центре в 2025 году. В администрации округа пожелали Анастасии сил, а новорожденным девочкам — здоровья.

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