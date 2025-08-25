В селе Дединово округа Луховицы отметили День государственного флага

В День государственного флага Российской Федерации, торжественные мероприятия прошли в селе Дединово округа Луховицы – месте, тесно связанном с историей отечественного триколора и первым отечественным военным судном «Орел».

Организаторами праздника выступили администрация муниципального округа Луховицы, Центр культуры «Заречье» и активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

У стелы, посвященной кораблю «Орел», гостей развлекала концертная программа, состоялся яркий танцевальный флешмоб с использованием национальных флагов, а также была организована раздача символических триколорных лент. В торжественной обстановке, под аккомпанемент исполнения гимна, воспитанник кадетского класса Дединовской школы-интерната, Станислав Юшин, поднял российский флаг на флагшток. После чего участники мероприятия развернули большое полотнище с триколором на поле перед стелой и прошли с ним, демонстрируя единение и патриотизм.

Глава округа Луховицы Сергей Тимохин обратился к присутствующим с речью:

«День государственного флага для нас, луховичан, – особенный, ведь нам выпала честь жить на земле, где впервые взвился российский триколор. Мы гордимся этим, бережно храним историческую память и передаем ее молодому поколению. Государственный флаг – символ, объединяющий всех нас, а сила, как известно, в единстве».

Жители Дединова, как и все луховичане, с чувством гордости относятся к тому, что их Родина связана с историей первого русского военного корабля «Орел» и российского триколора.

Ирина Попова, депутат муниципального округа Луховицы и коренная жительница Дединова, поделилась впечатлениями:

«По сложившейся традиции, 22 августа мы собираемся у стелы кораблю «Орел». Именно здесь, 17 мая 1669 года, впервые был поднят российский триколор. Для меня, как для человека, родившегося и выросшего в Дединове, этот праздник имеет особое значение, и я им очень горжусь. Желаю жителям крепкого здоровья, а нашему селу – процветания».

Праздник привлек множество участников, в том числе и молодежь. Представители «Молодой Гвардии Единой России» подчеркнули свою приверженность этому дню и выразили гордость за Родину.

Варвара Голованова, активист луховицкого отделения МГЕР, заявила:

«Флаг – это символ нашей страны. Я, как представитель молодого поколения, считаю, что он дорог каждому гражданину».

Кристина Денисова, также активист МГЕР, добавила:

«Желаю всем мирного неба над головой, и пусть российский флаг всегда будет в ваших сердцах, ведь Россия – это наша гордость».

В 1667 году, по распоряжению царя Алексея Михайловича Романова, на территории Дединова была основана первая государственная судостроительная верфь, расположенная на берегу реки Оки, где сегодня находится Троицкий храм. Именно с этой верфи спустили на воду первый корабль российского военно-морского флота – «Орел», в честь которого здесь установлена стела с макетом фрегата.

Местный краевед, Сергей Кочетков, рассказал интересные исторические факты:

«Корабль «Орел» строили дединовские плотники и голландские мастера. Голландцы, будучи опытными мореплавателями, обратились к российскому правительству с просьбой о разработке дизайна флага, ведь без него корабль считался пиратским и мог быть уничтожен».

Благодаря усилиям Сергея Кочеткова, Андрея Шаблина и Владимира Когтева были найдены архивные документы, подтверждающие решение правительства о выделении материалов для пошива флага: белого, синего и красного цветов. В документе указано: «Послать корабельному строению на знамена и еловчики 300 аршин узких киндяков трех цветов – белых, лазаревых и черчатых (красных)». После завершения строительства корабль отправился в Астрахань для охраны Волги и Хвалынского моря, известного сегодня как Каспийское море.