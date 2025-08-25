В селе Дединово округа Луховицы отметили День государственного флага
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Луховицы]
В День государственного флага Российской Федерации, торжественные мероприятия прошли в селе Дединово округа Луховицы – месте, тесно связанном с историей отечественного триколора и первым отечественным военным судном «Орел».
Организаторами праздника выступили администрация муниципального округа Луховицы, Центр культуры «Заречье» и активисты проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».
У стелы, посвященной кораблю «Орел», гостей развлекала концертная программа, состоялся яркий танцевальный флешмоб с использованием национальных флагов, а также была организована раздача символических триколорных лент. В торжественной обстановке, под аккомпанемент исполнения гимна, воспитанник кадетского класса Дединовской школы-интерната, Станислав Юшин, поднял российский флаг на флагшток. После чего участники мероприятия развернули большое полотнище с триколором на поле перед стелой и прошли с ним, демонстрируя единение и патриотизм.
Глава округа Луховицы Сергей Тимохин обратился к присутствующим с речью:
«День государственного флага для нас, луховичан, – особенный, ведь нам выпала честь жить на земле, где впервые взвился российский триколор. Мы гордимся этим, бережно храним историческую память и передаем ее молодому поколению. Государственный флаг – символ, объединяющий всех нас, а сила, как известно, в единстве».
Жители Дединова, как и все луховичане, с чувством гордости относятся к тому, что их Родина связана с историей первого русского военного корабля «Орел» и российского триколора.
Ирина Попова, депутат муниципального округа Луховицы и коренная жительница Дединова, поделилась впечатлениями:
«По сложившейся традиции, 22 августа мы собираемся у стелы кораблю «Орел». Именно здесь, 17 мая 1669 года, впервые был поднят российский триколор. Для меня, как для человека, родившегося и выросшего в Дединове, этот праздник имеет особое значение, и я им очень горжусь. Желаю жителям крепкого здоровья, а нашему селу – процветания».
Праздник привлек множество участников, в том числе и молодежь. Представители «Молодой Гвардии Единой России» подчеркнули свою приверженность этому дню и выразили гордость за Родину.
Варвара Голованова, активист луховицкого отделения МГЕР, заявила:
«Флаг – это символ нашей страны. Я, как представитель молодого поколения, считаю, что он дорог каждому гражданину».
Кристина Денисова, также активист МГЕР, добавила:
«Желаю всем мирного неба над головой, и пусть российский флаг всегда будет в ваших сердцах, ведь Россия – это наша гордость».
В 1667 году, по распоряжению царя Алексея Михайловича Романова, на территории Дединова была основана первая государственная судостроительная верфь, расположенная на берегу реки Оки, где сегодня находится Троицкий храм. Именно с этой верфи спустили на воду первый корабль российского военно-морского флота – «Орел», в честь которого здесь установлена стела с макетом фрегата.
Местный краевед, Сергей Кочетков, рассказал интересные исторические факты:
«Корабль «Орел» строили дединовские плотники и голландские мастера. Голландцы, будучи опытными мореплавателями, обратились к российскому правительству с просьбой о разработке дизайна флага, ведь без него корабль считался пиратским и мог быть уничтожен».
Благодаря усилиям Сергея Кочеткова, Андрея Шаблина и Владимира Когтева были найдены архивные документы, подтверждающие решение правительства о выделении материалов для пошива флага: белого, синего и красного цветов. В документе указано: «Послать корабельному строению на знамена и еловчики 300 аршин узких киндяков трех цветов – белых, лазаревых и черчатых (красных)». После завершения строительства корабль отправился в Астрахань для охраны Волги и Хвалынского моря, известного сегодня как Каспийское море.