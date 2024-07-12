В селе г.о. Чехов реализуют программу повышения надежности энергоснабжения

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин совместно с представителями компании «Россети Московский регион» встретились с жителями села Молоди, чтобы рассказать им о ходе реализация программы повышения надежности энергоснабжения.

Встречи в подобном формате проходят не впервые. В начале марта глава округа и сотрудники компании «Россети Московский регион» проинформировали местных жителей, как будет проходить схема обеспечения надежного энергоснабжения. Теперь выезд организовали для того, чтобы отчитаться о проделанной работе.

«В этом году специалисты компании Россети Московский регион уже установили здесь пункт автоматического регулирования напряжения 10 (6) кВ, также был заменен питающий кабель с подстанции «Лаговская», протяженностью 2,2 км и установлен вольтодобавочный трансформатор. Продолжают выполняться работы по замене провода и замене опор. Общая протяженность меняемого участка составит 1,2 км. Все это позволило улучшить качество электроснабжения жителей села Молоди», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Работы по улучшению качества подачи услуг населению продолжаются. Для городского округа Чехов энергетики разработали пилотный инвестпроект, который впоследствии будет тиражирован в другие муниципалитеты региона. Его главная особенность — кольцевая схема. Работы запланированы на ближайшие два года. Реализация проекта позволит разгрузить перегруженные сети, а в случае отключений — оперативно переключаться на соседнюю линию.

До конца сентября энергетики намерены восполнить имеющийся дефицит электроэнергии путем строительства четырех распределительных пунктов в Чепелеве, Васькине, Ходаеве и Чудинове. Реализация проекта также обеспечит бесперебойную работу сетей в период следующего отопительного сезона.

«В следующем году энергокомпания запланировала строительство и ввод в эксплуатацию 2-й очереди из еще 10 распредпунктов мощностью 10 кВ каждый», — проинформировал глава округа Михаил Собакин.

Вопросы электроснабжения приоритетные для жителей села Молоди, но не единственные. Глава округа Михаил Собакин провел обход в селе, чтобы принять другие обращения и проверить, насколько комфортные условия созданы для жизни сельчан.