В селе г.о. Шатура завершаются работы по устройству Вечного огня

Работы по устройству Вечного огня в Пышлицах городского округа Шатура находятся на финальной стадии.

Жители села Пышлицы следят за территорией мемориала и чествуют память воинов. Людям хотелось, чтобы на их малой родине когда-нибудь загорелся Вечный огонь. Теперь желание жителей практически реализовано. Работы на объекте подходят к завершению.

Пространство вокруг мемориала выложено качественной тротуарной плиткой. В ближайших планах — обновить мемориальную доску и застелить гранитной плиткой постамент пламени и площадь вокруг стелы. На днях рабочие также установят скамейки и фонари. В итоге получится полноценный сквер.

«Особенно трогает, что памятник погибшим воинам Великой Отечественной в Пышлицах расположен у школы. Без всяких слов каждый день он напоминает о самом важном детям и подросткам», — написал в своем телеграм-канале глава округа Николай Прилуцкий.

По завершению работ в селе для жителей и гостей муниципалитета устроят торжественное зажжение Вечного огня, о котором сообщат заранее.