В селе Константиново городского округа Воскресенск прошел фестиваль колокольного звона

В воскресенском Константиново состоялся Второй фестиваль колокольного звона «Успенские перезвоны». Мероприятие было приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Фестиваль прошел на территории Успенского храма села Константиново. Все гости мероприятия послушали выступления звонарей из Воскресенска, Белоозерского и из столицы. На мероприятии с приветственным словом обратился к жителям, пришедшим к храму, настоятель Сергей Котерев.

Помимо выступления звонарей в праздничную программу были включены чтение стихов, показ театральных, вокальных и хореографических номеров, подготовленных ребятами, которые ходят в Воскресную школу. Помимо этого, участниками фестиваля стали творческие коллективы из Дворца культуры села Косяково. По завершении мероприятия всех выступающих поблагодарили памятными дипломами и вкусными угощениями.

Гостей фестиваля ждала не только разнообразная концертная программа, но и угощения, мастер-классы и выставка даров природы.