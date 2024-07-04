В селе Павлово-Посадского округа ярко отметят День семьи, любви и верности

Рахмановский ЦДК приглашает жителей и гостей села Рахманово Павлово-Посадского городского округа на концерт, приуроченный празднованию Дню семьи, любви и верности.

На сцене появятся творчески коллективы, которые подготовили трогательные номера. Ансамбль народной песни «Рябинушка», вокальные коллективы «Нотки» и «Мелодия» исполнят музыкальные композиции. Танцевальный коллектив «Капель» и студия восточного танца «Жасмин» удивят зрителей яркими номерами различных жанров. В числе выступающих также Светлана Кривенко, дуэт «Мелодия», Людмила Максимова.

Кроме концерта, гостей праздника ожидают веселые конкурсы. Кто-то из участников мероприятия домой вернется с коробкой вкусного мороженого. Для этого необходимо победить в конкурсе рисунка «Моя Семья».

Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, отмечают с 2022 года 8 июля. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Символично, что в этот же день православные христиане чтут память покровителей семьи и брака — святых благоверных Петра и Февронии Муромских.