В селе Перхушково продолжается капитальный ремонт стационара Одинцовской областной больницы

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов совместно с главным врачом Одинцовской больницы Александром Грицанчуком проконтролировали ход капитального ремонта стационара Одинцовской областной больницы, на базе которого в 2025 году намерены открыть стационар регионального современного сосудистого центра.

На данный момент общая готовность строительного объекта оценивается более чем в 15%. Рабочие уже выполнили такие виды работ: осушили фундамент и выполнили демонтаж конструкций. Теперь специалисты перешли к следующему этапу работ. Выполняют кровельные работы и занимаются обустройством перегородок.

«Больничный комплекс построен в 2003 году и для своего времени был одним из лучших в Московской области. Но спустя 20 лет зданию уже требовался капитальный ремонт. Работы стартовали в 2023 году, они идут по графику: выполнен демонтаж, в здании выкладывают перегородки, монтируют трубы отопления, готовят проемы под систему вентиляции, обновляют кровлю. Общая готовность объекта превысила 15%.Мы находимся в постоянном контакте с руководством Одинцовской больницы и подрядной организацией, готовы оказывать максимальную помощь и поддержку, чтобы капитальный ремонт шел без сбоев», — подчеркнул Андрей Иванов.

Одинцовская областная больница, расположенная в селе Перхушково, уже формирует штат сосудистого центра. Главный врач ООБ Александр Грицанчук проинформировал, что в настоящее время специалисты проходят подготовку. После открытия центра они будут пользоваться самыми передовыми технологиями оказания медицинской помощи.

«В медико-техническом задании мы постарались учесть максимально современные тенденции. Здесь, в этом корпусе, будут находиться сосудистая хирургия, оказание помощи пациентам с инфарктами и инсультами, будут открыты эндоваскулярные операционные — это самые передовые технологии. Также здесь будет проводиться полный цикл диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, разместятся современные реанимации,комната пробуждения, койки реабилитации и оснащенное тяжелым оборудованием приемное отделение, которое постараемся сделать максимально комфортным — проведем зонирование по тяжести состояния, в котором поступают пациенты: тяжелое, среднее и легкое», — рассказал Александр Грицанчук.

Главный врач Одинцовской областной больницы отметил, что на базе медучреждения также откроют специализированный центр, в котором персонал сможет пройти обучение. Больница заинтересована также в сотрудничестве с ведущими медицинскими вузами страны и университетскими клиниками. Как сообщалось ранее, в стационаре будут функционировать аппараты КТ и МРТ, рентген-аппараты в количестве двух единиц и ангиограф.