В селе Протекино под Зарайском активно реализуется масштабное благоустройство придомовых территорий

Работы ведутся во дворах домов по адресам: 22, 23, 24 и 70. Проект выполняется в рамках федеральной программы «Жилье и городская среда», целью которой является формирование благоприятной городской среды и повышение уровня комфорта для населения.

На текущий момент завершен этап укладки асфальтобетонного покрытия. В ходе работ были восстановлены и расширены зоны для парковки, созданы безопасные пешеходные пути и тротуары, а также обновлено покрытие внутридворовых дорог. Эти улучшения существенно повысят удобство и доступность перемещения по дворовой территории. В настоящее время подготавливается основание для последующих этапов благоустройства – завершается планировка грунта после проведения земляных работ.

В ближайшее время во дворе появятся элементы малой архитектуры: удобные скамейки для отдыха, современные урны для мусора, практичные сушилки для белья и декоративные ограждения газонов. Эти объекты не только украсят внешний вид двора, но и сделают его более удобным и функциональным для жителей.

В этом году в программу комплексного благоустройства Зарайского округа включено пять дворовых территорий, что демонстрирует приверженность местных органов власти к созданию благоприятных условий для проживания и организации досуга. Данная инициатива направлена на модернизацию городской инфраструктуры и общее повышение качества жизни в регионе.