В селе Саввино округа Егорьевск состоялось торжественное освящение куполов храма Успения Пресвятой Богородицы

Обряд освящения, а также благословение малых колоколов, предназначенных для Троицкого храма, провели иерей Сергий Ершов, Благочинный второго Егорьевского церковного округа, настоятель Троицкого и Успенского храмов Александр Леонтьев, и другие представители духовенства второго Благочиннического округа.

За духовное здравие всех жертвователей молились верующие из нескольких деревень округа Егорьевск, а также гости из других населенных пунктов.

Иерей Сергий Ершов обратил внимание на тенденцию возрождения религиозных сооружений в наше время, подчеркнув необходимость активного участия прихожан в этом процессе, что и демонстрирует местное сообщество.

Первые упоминания о храме Успения Пресвятой Богородицы, расположенном в селе Саввино муниципального округа Егорьевск, относятся к XVIII веку. Он был возведен на месте предшествовавшей ему деревянной церкви, на границе трех поселений, входящих в исторический регион Ново-Егорье. В начале XIX столетия деревянная церковь была заменена каменной, включающей четыре предела. К храмовому комплексу примыкала уникальная Троицкая церковь, способная вместить более пяти тысяч верующих. В период гонений на религиозные организации храмы были закрыты и использовались для нецерковных нужд, что привело к их постепенному разрушению. В 1993 году, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в Саввино была официально зарегистрирована православная община.

Интенсивная реставрация началась в 2019 году и продолжается по настоящее время. На данный момент специалисты провели укрепление стен Троицкого храма, отремонтировали кровлю и фасад, и завершают оформление внутреннего пространства. Летом этого года художники-иконописцы воссоздали росписи на стенах храма, опираясь на сохранившиеся фрагменты работ учеников Васнецова, которые были ранее отреставрированы. В 2022 году митрополит Крутицкий и Коломенский Павел освятил центральный колокол колокольни Троицкого храма, имеющий внушительный вес.

Установка куполов предшествует визиту в Егорьевск Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, запланированному на 12 октября. В этот день он проведет обряд великого освящения Троицкого храма села Саввино в 9:00 утра, а в 10:00 возглавит Божественную литургию.