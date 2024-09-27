В селе Волоколамского округа выполнили комплексное благоустройство дворовой территории

Временно исполняющий полномочия главы округа Наталья Юрьевна Козлова, первый заместитель главы Сергей Александрович Шорников и начальник территориального отдела Сергей Ильич Блохин посетили село Ильинское, чтобы оценить качество проведенных работ.

«Общественное пространство у многоквартирных домов №7, 8 и 9 по улице Центральной в селе Ильинском Волоколамского округа заметно преобразилось. Здесь заменили асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и входов в подъезды, обустроили пешеходные дорожки, расширили парковочные площадки, значительно увеличив количество машино-мест», — рассказала ВрИП главы округа Наталья Козлова.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Представители подрядной организации ответственно отнеслись к выполнению задания. Они не только провели комплексное благоустройство дворовой территории, но и вывезли весь строительный мусор. Кроме того, высадили новые кустарники кизильника и сирени обыкновенной.

Местные жители также положительно оценивают проведенные работы. Они рассказали, что с удовольствием проводят время во дворе. Территория выглядит намного красивее. Люди испытывают комфорт.