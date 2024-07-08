В Селятино Наро-Фоминска активно идет капитальный ремонт детсада

На месте бывшего детского сада №34 в Селятино г.о. Наро-Фоминск продолжается капитальный ремонт. На объекте 1971 года постройки еще достаточно работ, которые планируют завершить к началу сентября.

Ремонт в здании дошкольного отделения МАОУ Селятинская СОШ №2 продолжается в активном темпе. Позади демонтаж, бетонирование и другие ключевые работы. Сейчас строители продолжают преображать детсад. В планах обновление кровли, фасада, внутренних помещений, входных групп, дверей и окон. Полностью заменят инженерные сети, поменяют оборудование. Все это будет ждать сотрудников и воспитанников в совершенно новом виде. Долго подбирались оттенки и стиль, который будет комфортным и приятным для нахождения в здании.

Объект проверила замглавы округа Светлана Малыхина. Она отметила, что большое внимание уделяется деталям и благоустройству территории.

«У детей дошкольного возраста прогулка — часть образовательного процесса и досуга, поэтому мы с подрядчиками и администрацией учреждения детально обсуждали сегодня не только ход работ, но и планы по благоустройству территории. Навесы, беседки, горки, малые формы — все, чтобы было максимально удобно и безопасно», — отметина заместитель главы Наро-Фоминска.

Подрядчик сдает объект к 1 сентября. Таким образом уже с нового учебного года дошколята смогут посещать обновленное учреждение, в комфорте и безопасности.