В сельской школе округа Луховицы состоялось открытие «Парты Героя», посвященной ветерану Великой Отечественной войны

На сегодняшний день уже более двадцати таких памятных парт были размещены в школах Луховиц, каждая из них увековечивает имя земляка, чьи подвиги и мужество внесли значительный вклад в историю.

В селе Матыра прошла церемония открытия «Парты Героя», посвященной Александру Ивановичу Данилову – уроженцу этого поселения и отважному ветерану Великой Отечественной войны. Эта инициатива имеет не только символическое значение, как выражение почтения памяти, но и служит важным средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма и глубокого уважения к историческому наследию.

Александр Иванович является воплощением стойкости и благородства, его жизненный путь служит примером и вдохновляет молодежь. Лучшие ученики, добившиеся выдающихся успехов в учебе и проявляющие себя в общественной жизни, имеют возможность занять почетное место за партой. Этот жест подчеркивает необходимость формирования высоких моральных принципов и воспитания достойных граждан.