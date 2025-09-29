В сельской школе округа Луховицы состоялось открытие «Парты Героя», посвященной ветерану Великой Отечественной войны
Фото: [пресс служба администрации м.о. Луховицы]
В Луховицах активно действует программа «Парта Героя», запущенная «Единой Россией» в рамках общенационального партийного проекта «Новая школа».
На сегодняшний день уже более двадцати таких памятных парт были размещены в школах Луховиц, каждая из них увековечивает имя земляка, чьи подвиги и мужество внесли значительный вклад в историю.
В селе Матыра прошла церемония открытия «Парты Героя», посвященной Александру Ивановичу Данилову – уроженцу этого поселения и отважному ветерану Великой Отечественной войны. Эта инициатива имеет не только символическое значение, как выражение почтения памяти, но и служит важным средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма и глубокого уважения к историческому наследию.
Александр Иванович является воплощением стойкости и благородства, его жизненный путь служит примером и вдохновляет молодежь. Лучшие ученики, добившиеся выдающихся успехов в учебе и проявляющие себя в общественной жизни, имеют возможность занять почетное место за партой. Этот жест подчеркивает необходимость формирования высоких моральных принципов и воспитания достойных граждан.
«Крайне важно поддерживать связь между поколениями, передавая молодому поколению чувство признательности и уважения к тем, кто героизмом обеспечил мирное настоящее и будущее», – сказал на церемонии открытия «Парты Героя» глава Луховиц, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.