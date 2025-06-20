В семье не без Наруто: в Тюмени на свет появились двойняшки с анимешными именами

В Тюмени появились на свет близнецы, которых назвали Наруто и Боруто. Информация об этом быстро распространилась в социальных сетях, вызвав оживлённые дискуссии и споры — от восторженных отзывов до лёгкого удивления.

Мальчиков, только появившихся на свет, нарекли в честь персонажей известного аниме «Наруто» — главного героя и его сына Боруто.

Наруто Алексеевич и Боруто Алексеевич, а именно так зовут теперь новорожденных, появились на свет в самом начале лета, 8 июня 2025 года.

В соответствии с документами, возраст отца детей с оригинальными именами составляет 20 лет.

Ранее сообщалось, что умершая в феврале женщина «родила» ребенка через четыре месяца из-за парадокса в законодательстве.