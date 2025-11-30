В Семеновском округе Ступино пройдет встреча с представителями власти

2 декабря, во вторник, выездная администрация посетит село Семеновское Ступинского городского округа. Жители смогут лично пообщаться с главой округа, его заместителями, депутатами и представителями управляющей компании.

Встреча пройдет в местном ФОКе (село Семеновское, улица Молодежная, дом 2А) в 17:00.

«Уважаемые жители! Приглашаю принять участие во встрече в рамках выездной администрации. В ходе общения вы сможете задать вопросы, озвучить проблемные моменты напрямую мне и представителям муниципальной власти», — пригласил жителей глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.

Выездные встречи зарекомендовали себя как эффективный инструмент для решения вопросов в Ступино. Благодаря регулярным приемам в городе и сельской местности, власти имеют возможность охватить больше жителей и оперативно решать возникающие проблемы.