В Сенате США официально закрепили правила дресс-кода

Сенат США официально закрепил давнее, но ранее негласное требование приходить на заседания в одежде делового стиля, пишет The New York Times.

Сенат единогласно одобрил резолюцию об обязательном ношении «костюма и галстука».

Полторы недели назад лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил о смягчении многолетней политики в отношении стиля одежды. Вскоре ему пришлось признать ошибку. По словам Шумера, последние недели показали, что дресс-код в Сенате – это все-таки правильный путь.