В Сергиевом Посаде маршрутка сгорела до тла из-за короткого замыкания

Инцидент в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в пятницу вечером, 8 декабря. Следовавший по проспекту Красной Армии микроавтобус внезапно вспыхнул как спичка.

Видео полыхающего в самом центре города транспортного средства появилось в сети. По счастливой случайности, как пишут очевидцы, в маршрутке в момент ЧП пассажиров не оказалось. Водитель успел выскочить из горящего авто.

На место в считанные минуты прибыли медики скорой помощи и пожарные. Последним, к слову, долго разбираться с огнем не пришлось: к моменту их прибытия микроавтобус выгорел практически полностью.

По предварительной информации, причиной воспламенения маршрутки стало короткое замыкание.